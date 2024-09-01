В воздухе снова кружат беспилотники: находитесь в укрытиях

Воздушные Силы ВСУ предупредили о группе беспилотников на юге страны.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Шахеды" из Херсона курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога

Харьковская область – наблюдается активизация разведывательных БПЛА! Работает ПВО.

Новая группа из Запорожской в Херсонскую.

Поэтому в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

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Напомним, Россия в субботу, 31 августа, атаковала Киев дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.

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