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В воздухе снова кружат беспилотники: находитесь в укрытиях

В воздухе снова кружат беспилотники: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о себе. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг снова запустил дроны.

Воздушные Силы ВСУ предупредили о группе беспилотников на юге страны.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

  • "Шахеды" из Херсона курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога

  • Харьковская область – наблюдается активизация разведывательных БПЛА! Работает ПВО.

  • Новая группа из Запорожской в Херсонскую.

Поэтому в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Напомним, Россия в субботу, 31 августа, атаковала Киев дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.

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