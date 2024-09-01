В воздухе снова кружат беспилотники: находитесь в укрытиях

Враг снова запустил дроны.
Воздушные Силы ВСУ предупредили о группе беспилотников на юге страны.
Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.
- "Шахеды" из Херсона курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога
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Харьковская область – наблюдается активизация разведывательных БПЛА! Работает ПВО.
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Новая группа из Запорожской в Херсонскую.
Поэтому в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Напомним, Россия в субботу, 31 августа, атаковала Киев дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.
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