Украинские атаки дронов создают проблемы для РФ: как им это удается

Украина использует западные деньги и технологии, чтобы создавать собственные дальнобойные дроны для ударов в глубь территории России.

Несмотря на то, что из-за страха "эскалации" союзники до сих пор не могут решиться позволить Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ, Силы обороны Украины наращивают дальнобойные атаки дронами собственного производства по стратегическим целям врага. Украинские беспилотники бьют по аэродромам, складам боеприпасов, нефтебазам и командным центрам.

Об этом пишет BBC.

За два года войны украинские компании наладили производство сотен ударных БпЛА ежемесячно. Это позволяет обеспечивать потребности армии гораздо быстрее и дешевле, чем ждать поставок западных аналогов.

К тому же ущерб России после атак украинских дронов непропорционально велик по сравнению с затратами Украины на их производство и использование.

По мнению Франциско Серра-Мартинса, одного из основателей компании Terminal Autonomy, производящей БПЛА для украинской армии, такая стратегия создает проблемы для России и вообще при условии дополнительных инвестиций сможет изменить ход войны в пользу Украины.

Украинские дроны Scythe и Bayonet – "летающая мебель"

Компанию Terminal Autonomy основали экс инженер австралийской армии Серра-Мартинс и его украинский партнер через год после начала полномасштабной войны в Украине при финансовой поддержке США. Теперь она ежемесячно производит более сотни БпЛА AQ400 Scythe с дальностью применения до 750 км и сотни дронов AQ100 Bayonet, имеющих несколько меньший радиус действия.

"Наши дроны – это по сути летающая мебель. Мы собираем их, как Икею. Чтобы построить фюзеляж, нужно около часа, еще пол часа – чтобы вложить в него мозги – электронику, двигатель и взрывчатку", – рассказал Серра-Мартинс о своих дронах, изготавливаемых из фанеры.

Он отметил, что дрон Bayonet стоит несколько тысяч долларов. А россияне сбивают эти дроны ракетами, каждая из которых стоит более 1 миллиона долларов.

Как работают "мозги" украинских дронов

Низкая себестоимость дронов – это лишь часть успеха. Чтобы атаки беспилотников достигали цели, им необходимы хорошие "мозги".

Американская технологическая компания Palantir с начала войны помогает украинцам с разработкой необходимого военного программного обеспечения, в частности, инструментов для планирования ударов беспилотниками большой дальности. Одна из таких программ создает карту лучших маршрутов для полета БПЛА.

На основании анализа спутниковых снимков и разведданных программа наносит на карту местоположения объектов российской ПВО – радары и средства РЭБ. Далее прокладывается наиболее безопасный маршрут, максимально обходящий препятствия врага.

"Понимание и визуализация того, как это выглядит во всем боевом пространстве, действительно важно для оптимизации этих миссий", — подчеркнул сотрудник Palantir Луис Мосли.

Во время одной атаки Украина запускает до 60 дронов одновременно. Конечно, большинство дронов сбивают, до цели долетают примерно 10%, но их потеря тоже не напрасныа – они истощают противовоздушную оборону россиян.

Влияние украинских атак БпЛА на ход войны

Профессор Джастин Бронк из Королевского института объединенных вооруженных сил считает, что украинские атаки дронов помимо физического поражения целей противника имеют еще одну пользу – показывают населению РФ, что "государство не может защитить их полностью и что Россия уязвима".

К тому же опасность, которую представляют беспилотники дальнего действия для российских аэродромов и самолетов, заставило Россию перебазировать подавляющее большинство своей авиации вглубь страны. Как следствие – уменьшилась частота авиаударов по территории Украины.

Перспективы атак по территории РФ

Украина убеждена, что перенос войны на территорию врага является ключом к победе над Россией. Но для этого кроме дронов нужны дальнобойные ракеты. Поскольку Запад до сих пор не дает разрешения на использование своего дальнобойного оружия, Украине приходится полагаться на свои возможности. Сейчас одна украинская компания уже разрабатывает новую крылатую ракету, которая к тому же будет по крайней мере на порядок дешевле британской Storm Shadow.

Издание отмечает, что, несмотря на опасения Запада, Украина планирует усилить атаки на Россию.

"То, что вы видите сейчас, ничто в сравнении с тем, что вы увидите до конца года", – заверил Серра-Мартинс.

Напомним, эксперт указал угрозу, которую составляет украинский дрон-ракета "Паляница" для самолетов РФ.

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