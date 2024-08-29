Українські атаки дронів створюють проблеми для РФ: як це їм вдається

Україна використовує західні гроші та технології, щоб створювати власні далекобійні дрони для ударів вглиб території Росії.

Попри те, що через страх "ескалації" союзники досі не можуть наважитися дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів вглиб території РФ, Сили оборони України нарощують далекобійні атаки дронами власного виробництва по стратегічних цілях ворога. Українські безпілотники б'ють по аеродромах, складах боєприпасів, нафтобазах та командних центрах.

Про це пише BBC.

За понад два роки війни українські компанії налагодили виробництво сотень ударних БпЛА щомісяця. Це дозволяє забезпечувати потреби армії набагато швидше та меншим коштом, ніж чекати постачання західних аналогів.

До того збитки Росії після атак українських дронів є непропорційно великими у порівнянні з витратами України на їх виробництво та використання.

На думку Франциско Серра-Мартінса, одного з засновників компанії Terminal Autonomy, яка виробляє БпЛА для української армії, така стратегія створює проблеми для Росії і взагалі, за додаткових інвестицій, зможе змінити хід війни на користь України.

Українські дрони Scythe та Bayonet – "меблі, що літають"

Компанію Terminal Autonomy заснували ексінженер австралійської армії Серра-Мартінс та його український партнер через рік після початку повномасштабної війни в Україні за фінансової підтримки США. Тепер вона щомісяця виготовляє понад сотню БпЛА AQ400 Scythe з дальністю застосування до 750 км та сотні дронів AQ100 Bayonet, які мають дещо менший радіус дії.

"Наші дрони – це по суті меблі, що літають. Ми збираємо їх, як Ікею. Щоб побудувати фюзеляж, потрібно близько години, ще пів години – щоб укласти в нього мізки – електроніку, двигун і вибухівку", – розповів Серра-Мартінс про свої дрони, які виготовляються з фанери.

Він зауважив, що дрон Bayonet коштує кілька тисяч доларів. А росіяни збивають ці дрони ракетами, кожна з яких коштує понад 1 мільйон доларів.

Як працюють "мізки" українських дронів

Низька собівартість дронів – це лише частина успіху. Щоб атаки безпілотників досягали цілі, їм необхідні хороші "мізки".

Американська технологічна компанія Palantir від початку війни допомагає українцям з розробкою необхідного військового програмного забезпечення, зокрема інструменти для планування ударів безпілотниками великої дальності. Одна з таких програм створює мапу найкращих маршрутів для польоту БпЛА.

На підставі аналізу супутникових знімків та розвідданих, програма наносить на мапу місця розташування об'єктів російської ППО – радари та засоби РЕБ. Далі прокладається найбільш безпечний маршрут, який максимально оминає перешкоди ворога.

"Розуміння та візуалізація того, як це виглядає в усьому бойовому просторі, є справді важливим для оптимізації цих місій", – підкреслив співробітник Palantir Луїс Мослі.

Під час однієї атаки Україна запускає до 60 дронів одночасно. Звісно, більшість дронів збивають, до цілі долітають приблизно 10%, але їх збиття теж не марне – воно виснажує протиповітряну оборону росіян.

Вплив українських атак БпЛА на хід війни

Професор Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних збройних сил вважає, що українські атаки дронів крім фізичного ураження цілей противника мають ще одну користь – показують населенню РФ, що "держава не може захистити їх повністю і що Росія вразлива".

До того ж небезпека, яку становлять безпілотники дальньої дії для російських аеродромів та літаків змусило Росію перебазувати переважну більшість своєї авіації вглиб країни. Як наслідок – зменшилася частота авіаударів по території України.

Перспективи атак по території РФ

Україна переконана, що перенесення війни на територію ворога є ключем до перемоги над Росією. Але для цього крім дронів потрібні далекобійні ракети. Оскільки Захід досі не дає дозвіл на використання своєї далекобійної зброї, Україні доводиться покладатися на власні можливості. Зараз одна українська компанія вже розробляє нову крилату ракету, яка до того ж буде принаймні на порядок дешевша за британську Storm Shadow.

Видання зазначає, що попри побоювання Заходу, Україна планує посилити атаки на Росію.

"Те, що ви бачите зараз, ніщо порівняно з тим, що ви побачите до кінця року", – запевнив Серра-Мартінс.

Нагадаємо, експерт вказав загрозу, яку становить український дрон-ракета "Паляниця" для літаків РФ.

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