В Ужгороді чоловік "помстився" дівчатам, які відмовились із ним знайомитись

В Ужгороді засудили чоловіка, який побив дівчат, бо ті відмовились із ним знайомитись. Кривдник на суді провину визнав та розкаявся.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26 серпня 2024 року.

За даними суду, подія сталась в Ужгороді ще 2018 року на літній терасі одного із караоке-клубу. Там чоловік хотів познайомитись із двома дівчатами, проте ті відмовили йому. Тоді кривдник почав їх бити, витягнув пістолет та стріляв, щоб залякати потерпілих. Згодом він намагався втекти від поліції, проте його таки затримали.

На суді кривдник провину визнав та розкаявся. Він перепросив у потерпілих.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України та судив до 1 року іспитового терміну.

Цей вирок ще можна оскаржити у суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті "накрили" угруповання наркоторговців.

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