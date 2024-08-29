В Ужгороде мужчина "отомстил" девушкам, которые отказались с ним знакомиться

В Ужгороде осудили мужчину, который избил девушек, потому что они отказались с ним знакомиться. Обидчик на суде вину признал и раскаялся.

Об этом идет речь в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 26 августа 2024 года.

По данным суда, событие произошло в Ужгороде еще в 2018 году на летней террасе одного из караоке-клубов. Там мужчина хотел познакомиться с двумя девушками, но те отказали ему. Тогда обидчик стал их избивать, вытащил пистолет и стрелял, чтобы запугать потерпевших. Впоследствии он пытался скрыться от полиции, однако его все же задержали.

На суде обидчик вину признал и раскаялся. Он извинился перед потерпевшими.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст. 296, ч.1 ст. 263 УК Украины и судил до 1 года испытательного срока.

Этот приговор еще можно оспорить в суде.

Приговор суда

Напомним, на Закарпатье "накрыли" группировку наркоторговцев.

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