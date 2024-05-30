В Ужгороде мужчина угрожал взрывом в помещении банка: видео

На место инцидента вызвали сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников.
В четверг, 30 мая, в Ужгороде мужчина, вошедший в помещение отделения "Укргазбанка" заявил, что у него в сумке взрывчатка.
Видео с места происшествия опубликовал закарпатский журналист Виталий Глагола.
Сотрудники банка вызвали на помощь сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников.
На опубликованных кадрах видно, что правоохранители огородили место ЧП и проводят проверку.
По информации журналиста, мужчина, угрожавший взрывом, имеет психическое заболевание.
Официальной информации об инциденте от полиции пока не было.
Напомним, ранее в Сети появились видео, где священник Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП Виктор Шпилько демонстрировал половые органы.
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