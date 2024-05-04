Стрельба возле военкомата на Закарпатье: в ТЦК прокомментировали инцидент

У здания военкомата граждане совершали хулиганские действия, говорят в ТЦК.

В Виноградове Закарпатской области накануне, 3 мая, возник конфликт между военнообязанными и сотрудниками ТЦК.

Инцидент возле военкомата "Суспільному" подтвердил представитель Закарпатского областного Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Сергей Гудак.

По его словам, конфликт возник из-за доставки в 1-й отдел Береговского РТЦК и СП военнообязанного с целью уточнения военно-учетных данных.

"У административного здания ТЦК и СП собралась толпа граждан Украины, которые начали совершать хулиганские действия и попытки проникновения на территорию военного объекта. Была вызвана Национальная полиция", — отмечает Гудак.

Как сообщалось, возле Виноградовского ТЦК и СП произошла стрельба. Группа цыган из села Онок (Береговского района) заблокировала выезд из местного ТЦК, потому что военнослужащие якобы хотели мобилизовать их больного односельчанина.

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