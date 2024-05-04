На Закарпатье произошла стрельба возле военкомата – подробности (видео)

На Закарпатье, в городе Виноградов, произошла стрельба возле военкомата. Группа ромов из села Онок (Береговского района) заблокировала выезд из местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), потому что военнослужащие якобы хотели мобилизовать их больного односельчанина.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагол.

Как отметил журналист, мужчину утром остановили на местном базаре.

"Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован. В знак протеста они приносили к зданию ТЦК шины и подвозили поврежденные авто. Во время столкновения были слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

Глагола добавил, что на месте происшествия работают правоохранители. Информация о пострадавших отсутствует.

Полиция возбудила уголовное производство по факту конфликта с работниками ТЦК и СП.

Как сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского ТЦК и СП собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия.

Как установили сотрудники полиции, таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели предупредительные выстрелы в воздух. На месте происшествия обеспечивали публичный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Пока конфликт по данному поводу исчерпан", — говорится. сообщении.

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до семи лет.

Напомним, в Генштабе сообщили, кому из мужчин нужно идти в ТЦК.

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