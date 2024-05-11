Військові випробували українські наземні дрони "Махно" – фото

Військові 108-ї бригади ТрО випробували українські наземні дрони "Махно". На сьогодні є шість модифікацій техніки: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

"Усі наші дрони мають одну назву – "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".

Він розповів, що конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування – все самотужки зробили наші воїни. Левову частку необхідних коштів так само вклали вони.

Українські наземні дрони "Махно" / Фото: Сили оборони півдня України

Українські наземні дрони "Махно" / Фото: Сили оборони півдня України

Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії.

На переконання "Діскуса", який очолив процес виготовлення наземних дронів, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

Українські наземні дрони "Махно" / Фото: Сили оборони півдня України

Українські наземні дрони "Махно" / Фото: Сили оборони півдня України

Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.

Нагадаємо, Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників.

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