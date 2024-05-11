Військові випробували українські наземні дрони "Махно" – фото

Найближчим часом дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.
Військові 108-ї бригади ТрО випробували українські наземні дрони "Махно". На сьогодні є шість модифікацій техніки: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
"Усі наші дрони мають одну назву – "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".
Він розповів, що конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування – все самотужки зробили наші воїни. Левову частку необхідних коштів так само вклали вони.
Водночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії.
На переконання "Діскуса", який очолив процес виготовлення наземних дронів, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.
Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою.
Нагадаємо, Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників.
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