Повітряна тривога в Україні: яка загроза

Сьогодні, 11 травня, у низці областей України оголошена повітряна тривога.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили у Повітряних силах України.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Нагадаємо, російська армія намагається використати ситуацію, поки Україна очікує постачання озброєння від партнерів, передусім від США, зазначив президент Володимир Зеленський.

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