Уже вчетверте за день: по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Ввечері 3 травня уже вчетверте за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу, як і в попередні рази, оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.