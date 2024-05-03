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Уже вчетверте за день: по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Уже вчетверте за день: по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні – четверта за день повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

Ввечері 3 травня уже вчетверте за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.

Тривогу, як і в попередні рази, оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 21:47 3 травня / ©
Карта повітряних тривог станом на 21:47 3 травня

Попередню тривогу оголошували о 20:36. Вона тривала близько 20 хв.

О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.

Винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Раніше в поліції дали поради, як уберегтися від можливих масованих атак на Великдень.

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