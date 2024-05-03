Уже вчетверте за день: по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
Ввечері 3 травня уже вчетверте за день на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Тривогу, як і в попередні рази, оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили Повітряні сили.
Попередню тривогу оголошували о 20:36. Вона тривала близько 20 хв.
О 18:35 оголошували другу повітряну тривогу через МіГ-31К. Вона тривала 32 хвилини.
Винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Раніше в поліції дали поради, як уберегтися від можливих масованих атак на Великдень.
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