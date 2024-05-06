Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Перший сигнал повітряної тривоги пролунав на Сумщині.

В Україні ввечері, 5 травня, була оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних безпілотників.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Перший сигнал повітряної тривоги пролунав на Сумщині.

Пізніше військові оголосили повітряну тривога у низці інших областей.

"Миколаївська, Херсонська області — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.

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