Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Перший сигнал повітряної тривоги пролунав на Сумщині.
В Україні ввечері, 5 травня, була оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Перший сигнал повітряної тривоги пролунав на Сумщині.
Пізніше військові оголосили повітряну тривога у низці інших областей.
"Миколаївська, Херсонська області — загроза ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.
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