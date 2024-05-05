Обстріл Харківщини на Великдень: загинула 88-річна жінка

У неділю, 5 травня, на світле християнське свято Великодня російські війська здійснили обстріл Купʼянського району Харківщини. Під завалами приватного будинку загинула 88-річна мешканка села Моначинівка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка загинула 88-річна жінка. Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку”, - написав він.

Раніше Синєгубов повідомив про пожежу в приватному будинку в Моначинівці, викликану ворожим обстрілом. Під завалами зруйнованого росіянами житла і знайшли цю стареньку жінку.

Нагадаємо, цього ж дня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі відомо, що постраждали 14 людей.

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