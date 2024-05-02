Армія РФ хоче створити на Харківщині сіру зону: що про це відомо

Російські окупанти хочуть створити сіру зону на Харківщині. КАБами військові злочинці РФ намагаються залякати місцеве населення.

Про це повідомив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.

За його словами, коли окупанти запускають керовані авіаційні бомби по Харківщині, вони намагаються залякати місцеве населення.

"Я не думаю, що цим КАБом конкретно хотіли влучити в якийсь об’єкт, бо на такій відстані вони досить не точні. І сказати, що хочуть там зруйнувати якусь електричну підстанцію або ще щось – це не зовсім те, для цього зазвичай вони застосовують ракети... тоді вже йдуть більш такі влучні удари. КАБи – це залякування населення, це змусити виїжджати, це просто створення сірої зони на цих територіях. Більш точно КАБи працюють на фронті, коли підлітають уже зовсім близько літаки до наших оборонних позицій... а на таких відстанях це просто терор", – наголосив Богдан Ткачук.

Нагадаємо, що російські обстріли Куп’янського району на Харківщині спричинили масштабну лісову пожежу.

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