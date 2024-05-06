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Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.

В Украине вечером, 5 мая, была объявлена воздушная тревога из-за фиксации вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.

Позже военные объявили воздушную тревогу в ряде других областей.

"Николаевская, Херсонская области — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.

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