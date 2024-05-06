Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.
В Украине вечером, 5 мая, была объявлена воздушная тревога из-за фиксации вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.
Позже военные объявили воздушную тревогу в ряде других областей.
"Николаевская, Херсонская области — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.
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