Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.

В Украине вечером, 5 мая, была объявлена воздушная тревога из-за фиксации вражеских ударных беспилотников.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Первый сигнал воздушной тревоги раздался в Сумской области.

Позже военные объявили воздушную тревогу в ряде других областей.

"Николаевская, Херсонская области — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова атаковали Харьковщину, Синегубов рассказал о пострадавших.

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