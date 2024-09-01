Безпілотники масово атакували російські області

У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ.

Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Про це пише рос"ЗМІ" ASTRA.

"Силами ППО" Міноборони над територією Рязанської області знищено БПЛА. Постраждалих немає. Інформація щодо наявності матеріальних збитків уточнюється", — написав губернатор Рязанської області.

"У ніч на 1 вересня "черговими засобами ППО" Міністерства оборони РФ знищено три БПЛА над Тульською областю. Організовано реагування екстрених служб. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає", — цитує "Інтерфакс" повідомлення обласного міністерства з питань регіональної безпеки.

"Наші сили ППО" продовжують знищення ворожих БПЛА над територією Брянської області. Ще 14 безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено та знищено підрозділами ППО Міністерства оборони РФ.

Постраждалих та руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби", — пише голова Брянської області.

"Силами ППО" та засобами РЕБ у Воронезькій області знищено декілька БПЛА. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає», - повідомив губернатор Воронезької області.

"БПЛА були знищені у Грязінському районі, Липецькому та Становлянському МО. Жертв та постраждалих немає. Загроза атаки БПЛА зберігається. "Силами ППО" БПЛА було знищено над промисловою зоною Липецька. Жертв і постраждалих немає", - заявив губернатор Липецької області.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив губернатор Білгородської області.

"Над Курською областю працює ППО. Збито два українські БПЛА літакового типу", — повідомив увечері 31 серпня очільник Курської області.

Раніше йшлося про те, що безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.

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