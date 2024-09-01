Росія вдарила по Харкову ракетою "Гром-Е1" з Су-34

Раніше така ракета вже використовувалася по Харкову.

Росія завдала удару ракетою "Гром-Е1" з Су-34 з території Білгородської області по Слобідському району Харкова.

Про це повідомив Суспільному начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.



"Ракета влучила у проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. У будинку повністю зруйноване скління, також пошкоджені автівки, промислові будівлі, адміністративні приміщення. Раніше така ракета вже використовувалась по Харкову. Бойова частина вказаної ракети складає 315 кг. Дальність польоту може досягатися до 120 км. Ця ракета потужніша та точніша за ФАБ-500", — розказав Борисенко.

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Нагадаємо, напередодні, 30 серпня, ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку.

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