Стало відомо, який населений пункт захопив ворог - Deep State

Росіяни продовжують просуватися далі.
Оновлено мапу бойових дій.
Про це повідомляє моніторинговий аналітичний канал Deep State.
Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.
Нагадаємо, на Харківському напрямку з'явилося "вікно можливостей" на тлі операції на Курщині. Наразі в населеному пункті Глибоке Харківської області тривають запеклі бої.
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