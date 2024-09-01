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Стало відомо, який населений пункт захопив ворог - Deep State

Стало відомо, який населений пункт захопив ворог - Deep State

Ворог захопив Парасковіївку

Росіяни продовжують просуватися далі.

Оновлено мапу бойових дій.

Про це повідомляє моніторинговий аналітичний канал Deep State. 

Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.

Нагадаємо, на Харківському напрямку з'явилося "вікно можливостей" на тлі операції на Курщині. Наразі в населеному пункті Глибоке Харківської області тривають запеклі бої.

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