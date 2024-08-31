Прорив Сил оборони на Харківщині: оприлюднено відео від першої особи

Трьохсоті окупанти в норах, ворожі трофеї та інтенсивні ближні бої – у 3-й штурмовій бригаді розповіли про ситуацію у Харківській області.

Ексклюзивні кадри з екшн-камер бійців 1 механізованого та штурмового батальйонів 3 штурмової бригади, яка змогла просунутися на Харківщині.

Відео було оприлюднене 31 серпня на каналі бригади.

"Так починався наступ Третьої штурмової бригади. Піхота розносить ворожі бліндажі. Вогневими накатами рветься до окопної лінії противника. Ворог чинить шалений опір і намагається оточити штурмові групи... Трьохсоті окупанти в норах, ворожі трофеї та інтенсивні ближні бої", – так прокоментували відео в бригаді.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України "потроху сточують" окупантів на Харківському напрямку. Оперативна ситуація полегшилась.

Читайте також: