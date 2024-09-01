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Россия ударила по Харькову ракетой "Гром-Е1" с Су-34

Россия ударила по Харькову ракетой "Гром-Е1" с Су-34

Ракета попала в проезжую часть рядом с многоэтажным жилым домом / Фото: Суспільне

Ранее подобная ракета уже использовалась по Харькову.

Россия нанесла удар ракетой "Гром-Е1" с Су-34 с территории Белгородской области по Слободскому району Харькова.

Об этом сообщил Общественному начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Ракета попала в проезжую часть рядом с многоэтажным жилым домом. В доме полностью разрушено остекление, также повреждены автомобили, промышленные здания, административные помещения. Ранее такая ракета уже использовалась по Харькову. Боевая часть указанной ракеты составляет 315 кг. Дальность полета2 может достигаться до км. Эта ракета мощнее и точнее ФАБ-500", — рассказал Борисенко.

Напомним, накануне, 30 августа, враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому.

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