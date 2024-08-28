БПЛА атаковали склад боеприпасов в Воронежской области: эвакуировали два села

Местные власти заявили о "вспышке вблизи взрывоопасных объектов".
Беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух сел.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Российские паблики со ссылкой на местных жителей заявили, что дроны атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого хутора и села Евстратовка эвакуировали, но впоследствии им разрешили возвращаться домой.
Как сообщил губернатор, в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.
"Падение фрагментов беспилотника вызвало вспышку вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов", – говорится в заявлении Гусева.
Он также отметил, что возгорание удалось ликвидировать местными силами.
"Ситуация стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", — отметил губернатор.
Потерпевших и разрушений нет.
В то же время в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь якобы уничтожили 12 беспилотников над Воронежской и Ростовской областями.
Напомним, после атаки дронами 28 августа загорелась нефтебаза "Атлас" в Ростовской области России. Оттуда поставлялось топливо российской армии.
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