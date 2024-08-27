У Росії 25 серпня помер співзасновник правого руху ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Він удавився шматком м'яса.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

"Програв у бою з їжею", - жартують у телеграм-каналах.

ФСБшник, який вдавився шматком м'яса

Як зазначається, Єрьоміну в один момент стало складно дихати. Причиною став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Чоловіка терміново доправили до лікарні імені Ворохобова, але врятувати так і не змогли.

"Причиною смерті стала механічна асфіксія", – йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо, блискавична операція на Курщині Сил оборони України стала справжнім ударом для російських військ. Ці дії показали високу ефективність та рішучість наших захисників. Тим часом пропагандисти на федеральних каналах РФ вже відкрито заявляють про те, що Курською областю доведеться пожертвувати, а ще заговорили про поразку у війні, яку сама ж Росія і розв’язала.

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