Дроновый бумеранг для РФ: все, что известно о ночной атаке беспилотников

После атаки дронов в ночь на 1 сентября на Московском НПЗ вспыхнул масштабный пожар.

158 беспилотников в 15 российских регионах – беспокойной для россиян выдалась первая осенняя ночь. География ударов немалая – не только традиционное приграничье, но и столица и прилегающие к ней области. Z-власти отчитываются об "эффективной работе ПВО. Однако на российских энергообъектах наблюдали зрелищное "файер-шоу". Мэр Москвы Собянин также "сбивал" беспилотники.

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Рекордная атака дронов на Россию

В ночь на 1 сентября 2024 года неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскую и Московскую области РФ. О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей. Минобороны страны-агрессора отчитывается об уничтожении всех воздушных целей.

Однако пожары на местах свидетельствуют: местами заводы и электростанции сбивали беспилотники своими зданиями. Немало дронов летело на русскую столицу. Местные власти оперативно отчитывались о якобы сбитии целей

Хлопок на Московском НПЗ

Также после атаки дронов в ночь на 1 сентября на Московском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что один из якобы сбитых беспилотников повредил отдельное здание Московского НПЗ. А вот российские паблики пишут, что в московском районе Капотня, где находится НПЗ, было два взрыва.

По словам жителей Капотни и соседних районов, около 07:30 раздался один взрыв, затем "минут через 10" были слышны звуки автоматной стрельбы и второго взрыва.

Горят российские ГРЭС

Также первый день осени Тверская, как и Московская, область "отпраздновала" зрелищным файер-шоу. В результате атаки беспилотников по российским энергообъектам на территории Каширской и Конаковской ГРЭС начались пожары.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что силы противовоздушной обороны сбили над городом Конаково украинский дрон, а всего в этом районе было зафиксировано 5 БПЛА.

Несмотря на заявления властей о работе ПВО, очевидцы пишут, что на объектах было несколько прямых попаданий. Территория вокруг Конаковской ГРЭС и дороги поблизости перекрыты полицией.

Напомню, что в Конаково находится одна из крупнейших электростанций в центральной части России. Второй пожар возник на Каширской ГРЭС в Московской области. Паблики цитируют заявления местных властей о попытке атаки украинских дронов. По версии властей, "жертв и разрушений нет". Очевидцы публикуют видео пожар на Каширской электростанции. Местные чиновники утверждают, что "пожара не было", но на месте работают экстренные службы.

Паром "устал" и пошел ко дну

Более того, топливные цистерны на пароме "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" приняли эстафету от нефтебазы в Ростовской области. В сети пишут, что это был столь единственный большой паром, который функционировал между Керчью и РФ. И ключевое слово – БЫЛ. Ибо вражеский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ поразила украинская ракета.

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Уничтожение судна официально подтвердили в Военно-Морских силах и добавили, что ликвидация вражеского парома должна ослабить потенциал армии РФ на фронте. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил.

Добавим, первый день осени Тверская и Московская область "отпраздновали " зрелищным файер-шоу.

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