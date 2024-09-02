Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на Харьковщине.
В Харькове прогремел взрыв 2 сентября.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и местные телеграм-каналы.
"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" – написал городской голова в телеграме.
"Взрывы в Харькове!" – заявил в то же время глава ОВА Олег Синегубов.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
Напомним, в ночь на 2 сентября россияне атаковали Харьков "Шахедом". Пострадала женщина, горел частный дом и три нежилых здания.
Читайте также: