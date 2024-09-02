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В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв/Иллюстративное фото / Фото: Киевская городская военная администрация.

Воздушные силы предупреждали о пусках КАБов на Харьковщине.

В Харькове прогремел взрыв 2 сентября.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и местные телеграм-каналы.

"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" – написал городской голова в телеграме.

"Взрывы в Харькове!" – заявил в то же время глава ОВА Олег Синегубов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 2 сентября россияне атаковали Харьков "Шахедом". Пострадала женщина, горел частный дом и три нежилых здания.

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