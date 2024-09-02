Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині.

У Харкові прогримів вибух 2 вересня.

Про це повідомив мер Ігор Терехов та місцеві телеграм-канали.

"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" – написав міський голова в телеграмі.

"Вибухи в Харкові!" – заявив водночас голова ОВА Олег Синєгубов.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня росіяни атакували Харків "Шахедом". Постраждала жінка, горів приватний будинок та три нежитлові будівлі.

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