Повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині.
У Харкові прогримів вибух 2 вересня.
Про це повідомив мер Ігор Терехов та місцеві телеграм-канали.
"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" – написав міський голова в телеграмі.
"Вибухи в Харкові!" – заявив водночас голова ОВА Олег Синєгубов.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня росіяни атакували Харків "Шахедом". Постраждала жінка, горів приватний будинок та три нежитлові будівлі.
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