Топ-6 полезных цветов для вашего сада

Растения-друзья способны творить чудеса в вашем саду. Они не только могут помочь и защитить некоторые растения, но и сделают ваш сад необыкновенно красивым.

На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD рассказали о 6 видах полезных растений-друзей для овощей. Некоторые из них помогают отпугивать вредителей, другие привлекают полезных насекомых. Когда вы высаживаете такие растения рядом с овощами, они могут создавать благоприятную среду для роста и развития ваших культур, уменьшать потребность в химических пестицидах и повышать общую продуктивность сада.

Космос (Космея)

У неё нежные, ромашковидные цветы. Сажают растение рядом с помидорами и мангольдом, ведь оно привлекает таких полезных насекомых, как божья коровка. Они способствуют контролю популяции тли.

Цинния

У неё яркие цветы, которые могут легко поднять настроение, ведь их невозможно не заметить и проигнорировать. Цинния привлекает опылители. Это пчелы и бабочки, которые могут обеспечить вам обильный урожай овощей и фруктов благодаря опылению.

Бархатцы

Эти яркие золотистые цветы (есть новые белые сорта) очень легко выращивать. Бархатцы обладают мощными свойствами отпугивания вредителей. Их сильный запах отпугивает нематод, тлей и других вредных насекомых, эффективно защищая драгоценный урожай.

Календула

Ее съедобные цветы используют в медицине. Они являются ловушкой для таких вредителей, как тля и щитовка. Календула выделяет липкий сок (смолу), который они считают более привлекательным и вкусным, чем соседние культуры.

Настурция

Каждая часть растения настурции съедобна – от цветов до листьев и даже семян. Этот цветок борется с вредителями, поскольку он действует как ловушка для тли.

Огуречная трава

Очень красивый синий цветок. Высаживайте её рядом с помидорами, клубникой или кабачками. Она способна защитить их от медведки.

Правильно подобранные растения-друзья могут значительно повысить здоровье ваших овощных культур и снизить влияние вредителей.

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