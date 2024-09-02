Турция хочет присоединения к БРИКС: у Bloomberg назвали цели Эрдогана

Турция подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за отсутствия прогресса в попытке присоединиться к ЕС.

По данным источников, Турция официально попросила присоединиться к группе развивающихся стран БРИКС, поскольку стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.

Об этом говорится в статье Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Взгляд администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоит в том, что геополитический центр тяготения смещается от развитых экономик. Новый дипломатический толчок страны отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, в то же время выполняя свои обязательства как ключевого члена НАТО.

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По словам источников, Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за разочарования отсутствием прогресса в многолетней попытке присоединиться к Евросоюзу. Эта заявка также является отчасти результатом разногласий с другими членами НАТО после поддерживания Турцией тесных связей с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Издание отметило, что МИД и администрация президента Турции отказались от комментариев.

Расширение группы БРИКС может быть обсуждено на саммите в российской Казани 22-24 октября, сообщили источники. Среди других стран, желающих присоединиться к блоку, есть Малайзия, Таиланд и Азербайджан.

БРИКС рекламирует себя как альтернативу Всемирному банку и Международному валютному фонду. Новые члены могут получить доступ к финансированию через его банк развития, а также расширить свои политические и торговые отношения.

Правящая Партия справедливости и развития Эрдогана давно обвиняет западные страны в препятствовании стремлениям Турции создать самодостаточную оборонную промышленность и сильную экономику. Президент неоднократно призывал к пересмотру Совета Безопасности ООН, чтобы расширить его пять постоянных членов, и выразил заинтересованность в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества, созданной Россией и Китаем в качестве соперника НАТО.

"Нам не нужно выбирать между Европейским Союзом и Шанхайской организацией сотрудничества, как утверждают некоторые люди. Напротив, мы должны развивать наши отношения как с этими, так и с другими организациями на основе взаимовыгодных результатов", – заявлял Эрдоган.

Турция считает, что присоединение к БРИКС может помочь ей улучшить экономическое сотрудничество с Россией и Китаем и стать торговым каналом между ЕС и Азией. По словам источников, Турция хочет являться центром экспорта газа из России и Центральной Азии.

Администрация Эрдогана пытается привлечь инвестиции со стороны китайских производителей электромобилей, которые могут воспользоваться преимуществами таможенного союза Турции с ЕС, чтобы расширить свой доступ на рынок.

"БРИКС – это организация, которая увеличивает разнообразие подходов, идентичностей и политики в глобальной экономической системе", – заявил в июне глава МИД Турции Хакан Фидан после участия во встрече министров иностранных дел БРИКС.

"Турция прилагает параллельные усилия, чтобы возобновить переговоры о членстве в ЕС. Это остается "стратегической целью", – заявил Фидан на прошлой неделе после участия в неформальных переговорах с коллегами из ЕС.

Напомним, в августе стало известно, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

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