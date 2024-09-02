Китай ответил на новые ядерные угрозы России

Пекин подчеркнул, что ядерное оружие нельзя использовать для ведения боевых действий.

МИД Китая в ответ на ядерные угрозы со стороны России напомнил ее властям, что ядерную войну невозможно выиграть. Пекин призвал "все стороны" проявлять сдержанность для уменьшения стратегических рисков.

Об этом пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин сказала на брифинге, сообщает "Укринформ".

Мао Нин прокомментировала заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова от 1 сентября о планах внести изменения в ядерную доктрину РФ, чтобы расширить перечень случаев применения ядерного оружия.

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"Мы видели это сообщение (заявление Рябкова – ред.). Китай неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие нельзя использовать для разрешения ядерной войны, ядерное оружие нельзя применять для ведения боевых действий", – сказала спикер китайского МИД.

Она напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти ядерных государств (речь идет о США, Китае, Великобритании, Франции и России) выступили с совместным заявлением, в котором отметили невозможность выиграть ядерную войну и то, что нельзя допустить ее начала.

"В нынешних обстоятельствах важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, проявляли сдержанность и работали вместе, чтобы с помощью диалога и консультаций совместными усилиями успокоить ситуацию, способствовать деэскалации и уменьшить стратегические риски", — добавила китайская дипломат.

К слову, заявление Рябкова проанализировали в ISW. Там указали, что чиновник не уточнил, какими могут быть предполагаемые изменения в доктрину, "и ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие в Украине или вступит в ядерное противостояние в другом месте".

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