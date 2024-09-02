Китай відповів на нові ядерні погрози Росії

Пекін наголосив, що ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій.

МЗС Китаю у відповідь на ядерні погрози з боку Росії нагадав її владі, що ядерну війну неможливо виграти. Пекін закликав "усі сторони" виявляти стриманість для зменшення стратегічних ризиків.

Про це речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

Мао Нін прокоментувала заяву заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова від 1 вересня про плани внести зміни до ядерної доктрини РФ, щоб розширити перелік випадків застосування ядерної зброї.

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"Ми бачили це повідомлення (заяву Рябкова – ред.). Китай неодноразово наголошував, що ядерну зброю не можна використовувати для розв’язання ядерної війни, ядерну зброю не можна застосовувати для ведення бойових дій", – сказала речниця китайського МЗС.

Вона нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав (йдеться про США, Китай, Велику Британію, Францію та Росію) виступили зі спільною заявою, в якій наголосили на неможливості виграти ядерну війну і на тому, що не можна допустити її початку.

"За нинішніх обставин важливо, щоб усі сторони зберігали спокій, виявляли стриманість і працювали разом, аби за допомогою діалогу та консультацій спільними зусиллями заспокоїти ситуацію, сприяти деескалації і зменшити стратегічні ризики", – додала китайська дипломатка.

До слова, заяву Рябкова проаналізували в ISW. Там вказали, що посадовець не уточнив, якими можуть бути передбачувані зміни до доктрини, "і ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує тактичну ядерну зброю в Україні або вступить у ядерне протистояння в іншому місці".

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