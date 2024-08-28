Китай та Бразилія розробили мирний план для України: Пекін закликає до підтримки

Китай і Бразилія розробили мирний план для врегулювання ситуації в Україні та закликають більше країн підтримати цю ініціативу.

Китай закликав більше країн підтримати його мирний план для України після серії дипломатичних переговорів з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою. За словами посланця Лі Хуея, ці три країни є представниками Глобального Півдня та "важливими силами у просуванні миру в світі".

Про це пише АР.

Посланець Китаю зазначив, що ці країни підтримують зв'язок і з Росією, і з Україною. Вони прагнуть політичного врегулювання "кризи" шляхом діалогу та переговорів.

Йдеться про мирний план, який раніше запропонували Китай та Бразилія. Він передбачає мирну конференцію за участю України та Росії, без розширення військових дій. Зазначимо, що Китай та Росія були відсутні на саміті миру у Швейцарії у червні. Росію не запрошували, а Китай відмовився.

Попри те, що дипломатичний діалог між Росією та Україною поки що не здається можливим, війна змінила свій характер. Це пов'язано із тим, що Україна проводить операцію у Курській області, це показало вразливість Росії.

Лі Хуей звернув увагу на це і розкритикував західну підтримку України. За його переконаннями, західні країни продовжують пом'якшувати умови для ударів по російській території. США та НАТО назвали Китай "співучасником" Росії у війні, звинувачуючи його у постачанні обладнання та технологій, які Росію використовує для того, щоб атакувати Україну.

Нагадаємо, раніше Пекін після довгого мовчання висловився щодо української операції на російській Курщині. МЗС Китаю закликав "всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації: не розширювати зону бойових дій, не допускати ескалації збройного конфлікту та уникати провокацій, які призводять до активізації бойових дій з будь-якої сторони".

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