Британія підтримує рішення України завдати ударів по РФ ракетами Storm Shadow — The Telegraph

Білий дім занепокоєний, що використання ракет Storm Shadow без схвалення США може ескалувати конфлікт і втягти Америку у війну.

Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, але не буде публічно закликати до цього через побоювання викликати конфлікт із США.

Про це пише The Telegraph.

Президент Володимир Зеленський неодноразово просив використовувати ці ракети, які можуть уникати радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль.

Попри плутанину в позиції уряду, видання повідомляє, що Даунинг-стріт підтримує ідею. Однак ракети зазвичай використовуються разом із засекреченими американськими системами, для чого потрібно дозвіл Вашингтона. Велика Британія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання ракет в Україні, і США висловили занепокоєння, що це може загострити ситуацію та призвести до втягування американських військ у конфлікт.

Сір Кір Стармер не хоче провокувати скандал і дотримується "консультативного підходу" в переговорах із США. Джерело в Уайтхоллі зазначило, що Великобританія хоче обговорювати такі питання з союзниками, а не поспішати з рішеннями.

США в приватному порядку висловили незадоволення через поспішну позицію Великобританії щодо постачання військової техніки Україні. Раніше Грант Шеппс, тодішній міністр оборони Великобританії, наполягав на ударах по російських військових кораблях у Криму, в той час, як США діяли обережніше.

Відомо, що ця ситуація сприяла відмові США підтримати спробу колишнього міністра оборони сера Бена Уоллеса стати генеральним секретарем НАТО. Джерело в американському військовому відомстві повідомило, що США бояться ескалації більше, ніж Велика Британія, і що країна не може вести війну з Росією сама.

Окрім побоювань, що удари Storm Shadow можуть призвести до ескалації конфлікту, США також висловлюють занепокоєння, що ракети можуть не справлятися з ударом по російських цілях, якщо вони будуть відсунути від кордону. Джерело в Вайтхоллі додало, що Україна звертає увагу на певну групу озброєнь, і це класична тактика Зеленського – наполягати на конкретних системах, які можуть не досягти своєї мети.

Прем'єр-міністр Великої Британії, відповідаючи на запитання про використання ракет, заявив, що не буде коментувати тактичні питання застосування зброї, але додав, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Відомо, що цього літа уряд Великої Британії звернувся до США з проханням змінити свою позицію і дозволити використання ракет на території Росії.

Нагадаємо, Джон Кірбі повідомив, що США продовжують переговори з Україною щодо можливого зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Обговорення відбуваються в закритому режимі.

Водночас Politico повідомляло, що Україна планує представити США детальний список цілей по Росії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї.

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