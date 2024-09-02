У Херсонській області затримали підпалювачів автомобілів ЗСУ

Під час обшуків у фігурантів вилучили засоби для підпалів, мобільні телефони, зброю та боєприпаси.

У Херсонській області викрито групу осіб, які підпалювали автомобілі військових та правоохоронців на півдні України.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, трьом підозрюваним інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Організатором вважається уродженець Генічеська, який, діючи за попередньою змовою, залучив співмешканку та двох знайомих до виконання злочинних завдань зі знищення автомобілів українських захисників.

Підозрювані ретельно готувалися до злочинів, здійснюючи підпали вночі та фіксуючи їх на відео. Задокументовано щонайменше п'ять випадків підпалу в Херсоні, Миколаєві та Одесі. Під час обшуків у фігурантів вилучено засоби підпалу, мобільні телефони, зброю та боєприпаси. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

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