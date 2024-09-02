Українців попередили про погіршення погоди: прогноз на вівторок, 3 вересня

У низці регіонів очікуються грозові дощі.
Завтра, 3 вересня, частину України охоплять дощі з грозами. Проте все ж більша частина території належатиме сухій ясній сонячній погоді.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"3 вересня трохи буде в Україні дощів - на південному сході та в Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненщини до Чернівецької області", - написала вона.
Найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень там прогнозують +26...29ºC. На решті території України очікується впродовж дня +29...+32ºC.
"У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Невелике зниження температури очікується 4 вересня", - попередила Діденко.
У Києві 3 вересня буде сухо, +29...+30.
Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що є на 2 градуси вище за норму.
Якою буде погода в Україні протягом тижня - читайте у новині.
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