Українців попередили про погіршення погоди: прогноз на вівторок, 3 вересня

Завтра, 3 вересня, частину України охоплять дощі з грозами. Проте все ж більша частина території належатиме сухій ясній сонячній погоді.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"3 вересня трохи буде в Україні дощів - на південному сході та в Криму, а ввечері вздовж смуги від Рівненщини до Чернівецької області", - написала вона.

Найнижчою завтра буде температура повітря у східних областях та на Дніпропетровщині й Полтавщині, вдень там прогнозують +26...29ºC. На решті території України очікується впродовж дня +29...+32ºC.

"У східних та центральних областях очікуються місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Невелике зниження температури очікується 4 вересня", - попередила Діденко.

У Києві 3 вересня буде сухо, +29...+30.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що є на 2 градуси вище за норму.

Якою буде погода в Україні протягом тижня - читайте у новині.

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