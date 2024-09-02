Украинцев предупредили об ухудшении погоды: прогноз на вторник, 3 сентября

Завтра, 3 сентября, часть Украины охватят дожди с грозами. Тем не менее, большая часть территории будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"3 сентября немного будет в Украине дождей – на юго-востоке и в Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенщины до Черновицкой области", – написала она.

Самая низкая завтра будет температура воздуха в восточных областях и на Днепропетровщине и Полтавщине, днем там прогнозируют +26...29ºC. На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...32ºC.

"В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Небольшое понижение температуры ожидается 4 сентября", — предупредила Диденко.

В Киеве 3 сентября будет сухо, +29...+30.

Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

Какая будет погода в Украине в течение недели — читайте в новости.

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