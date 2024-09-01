Спека не відступає: прогноз погоди на понеділок, 2 вересня

Вечори вже будуть прохолодними, а вдень - тепло.

Завтра, 2 вересня, в Україні вдень буде спекотно, +28+33.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон організує суху сонячну погоду, лише у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.

У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 градусів.

Вона також нагадала, що перше, молоде бабине літо, зазвичай, триває від 28 серпня до 11 вересня.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.