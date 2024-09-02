В Херсонской области задержали поджигателей автомобилей ВСУ

Во время обысков у фигурантов изъяли средства поджога, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.

В Херсонской области разоблачена группа лиц, которые поджигали автомобили военных и правоохранителей на юге Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, троим подозреваемым инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. Организатором считается уроженец Геническа, который, действуя по предварительному сговору, привлек сожительницу и двух знакомых к выполнению преступных задач по уничтожению автомобилей украинских защитников.

Подозреваемые тщательно готовились к преступлениям, совершая поджог ночью и фиксируя их на видео. Задокументировано не менее пяти случаев поджога в Херсоне, Николаеве и Одессе. При обыске у фигурантов изъяты средства поджога, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, психиатр объяснил, почему среди украинцев растет страх перед военными. По его словам, это связано с несколькими факторами.

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