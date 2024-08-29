Китай виступив із заявою про війну в Україні: про що попередили в Пекіні

Саме "кризою" у державі заведено називати кровопролитну війну, розв'язану Москвою проти українців.

Напередодні Китай заявив, що стурбований отриманням Україною дозволу на застосування західної зброї по Росії. У країні додали, що стурбовані й загалом високою імовірністю подальшої ескалації та розширення "української кризи".

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, пише "Укрінформ".

Його запитали, що саме викликає занепокоєння Китаю в ситуації з можливістю застосування Україною західної зброї по РФ та як дипломат може прокоментувати масоване використання російськими військовими іранських дронів та північнокорейських ракет для атак по українських містах.'

"Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення кризи. У міжнародному співтоваристві вважають пріоритетом деескалацію ситуації, тому Китай закликає всі сторони уникати розширення зони бойових дій, утримуватись від ескалації та провокацій, що можуть призвести до розширення конфлікту", - висловився речник.

Він додав, що всім слід "зберігати спокій, проявляти стриманість та уникати дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації".

Раніше Китай та Бразилія розробили мирний план для України. Пекін закликає до підтримки.

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