Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України - WP

Китай закликав інші країни світу підтримати його "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, розроблений спільно з Бразилією.

Відповідну заяву озвучив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей, передає The Washington Post.

За його словами, Бразилія, Індонезія, Південна Африка - "важливі сили у сприянні світового миру, які поділяють схожі з Китаєм позиції".

Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив посадовець.

Раніше ми повідомляли, що Захід може залишитися без мікросхем та військової оптики.

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