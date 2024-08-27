Китай закликає інші країни підтримати його "мирний план" щодо України - WP

Китай продовжує шукати нових союзників щодо позиції війни в Україні.
Китай закликав інші країни світу підтримати його "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, розроблений спільно з Бразилією.
Відповідну заяву озвучив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей, передає The Washington Post.
За його словами, Бразилія, Індонезія, Південна Африка - "важливі сили у сприянні світового миру, які поділяють схожі з Китаєм позиції".
Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив посадовець.
Раніше ми повідомляли, що Захід може залишитися без мікросхем та військової оптики.
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