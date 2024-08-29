Катастрофа з F-16: у Генштабі повідомили подробиці

Винищувачі F-16 були застосовані разом з підрозділами зенітно-ракетних військ для знищення крилатих ракет ворога.
У Генштабі ЗСУ підтвердили катастрофу, яка сталася із літаком F-16 під час відбиття ракетної атаки, та повідомили про загибель льотчика.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в соцмережах.
У Генштабі уточнили, що винищувачі F-16 були застосовані разом з підрозділами зенітно-ракетних військ для знищення крилатих ракет ворога. Своїм бортовим озброєнням вони знищили 4 таких цілі.
"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - йдеться у повідомленні
Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal з посиланням на слова офіційного представника США повідомило, що один з винищувачів F-16 був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня, під час масованої ракетної атаки РФ.
Читайте також: