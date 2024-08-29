Катастрофа с F-16: в Генштабе сообщили подробности

Истребители F-16 были применены вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск для уничтожения крылатых ракет противника.

В Генштабе ВСУ подтвердили катастрофу, произошедшую с самолетом F-16 при отражении ракетной атаки, и сообщили о гибели летчика.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

В Генштабе уточнили, что истребители F-16 были применены вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск для уничтожения крылатых ракет противника. Своим бортовым вооружением они уничтожили четыре таких цели.

"Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — говорится в сообщении.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на слова официального представителя США сообщило, что один из истребителей F-16 был уничтожен в результате крушения в понедельник, 26 августа, во время массированной ракетной атаки РФ.

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