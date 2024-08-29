В Украине разбился самолет F-16 – WSJ

По информации издания Wall Street Journal, в Украине разбился один из недавно полученных американских истребителей F-16.

Киев недавно получил ключевой символ поддержки США – шесть самолетов F-16, усиливающих возможности Сил обороны Украины в воздухе для борьбы с российской агрессией. Один из этих истребителей был уничтожен в результате крушения в понедельник, лишь спустя несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова официального представителя США.

В момент публикации Украина не сообщала о потере самолета.

Боевые самолеты F-16, которые получили украинские ВВС, летают с начала августа.

По словам американского чиновника, первоначальные сообщения указывают на то, что самолет не был сбит огнем противника, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела страны в понедельник, 26 августа.

"Скорее всего, катастрофа произошла из-за ошибки пилота", – пишет издание.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина впервые использовала эти самолеты для уничтожения российских ракет во время ударов на этой неделе.

Издание отмечает, что в ВВС Украины не подтверждают аварию и статус пилота. Пентагон направил вопросы к украинским ВВС для комментариев.

"Новость о том, что один из немногих украинских F-16 был уничтожен, стала серьезным ударом для Киева, который умолял об этих самолетах в течение нескольких месяцев, прежде чем президент Байден наконец-то дал зеленый свет европейским странам на передачу самолетов в прошлом году", – говорится в сообщении.

Напомним, F-16 сбили в Украине российские цели во время атаки. Избиение российских целей произошло через три недели после прибытия F-16 в Украину.

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