В Україні розбився літак F-16 – WSJ

За інформацією видання Wall Street Journal, в Україні розбився один з нещодавно отриманих американських винищувачів F-16.

Київ нещодавно отримав ключовий символ підтримки США – шість літаків F-16, які мають посилити можливості Сил оборони України у повітрі для боротьби з російською агресією. Один з цих винищувачів був знищений в результаті катастрофи в понеділок, лише через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

Про це пише Wall Street Journal, з посиланням на слова офіційного представника США.

На момент публікації Україна не повідомляла про втрату літака.

Бойові літаки F-16, які отримали українські ВПС, літають від початку серпня.

За словами американського чиновника, початкові повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок, 26 серпня.

"Швидше за все, катастрофа сталася через помилку пілота", – пише видання.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вперше використала ці літаки для знищення російських ракет під час ударів цього тижня.

Видання зазначає, що у ВПС України не підтверджують аварію та статус пілота. Пентагон скерував запитання до українських ВПС для коментарів.

"Новина про те, що один із небагатьох українських F-16 було знищено, стала серйозним ударом для Києва, який благав про ці літаки протягом кількох місяців, перш ніж президент Байден нарешті дав зелене світло європейським країнам на передачу літаків минулого року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, F-16 збили в Україні російські цілі під час атаки. Збиття російських цілей відбулося за три тижні після прибуття F-16 до України.

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