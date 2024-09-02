Курс валют на 3 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 2 сентября, доллар прибавил в цене, евро подешевел, а злотый остался без изменений.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,09 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,46 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,63 грн (0 коп.)

Напомним, эксперт назвала два фактора, которые повлияют на курс доллара осенью. В сентябре доллар будет ориентировочно стоить 41,4–42,2 грн.

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