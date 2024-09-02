Аэропорт Тель-Авива приостанавливает полеты: какая причина

Забастовка может остановить "всю израильскую экономику".

В Израиле международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве решил приостановить вылеты и прилеты рейсов на два часа с 8 утра из-за вспыхнувшей 2 сентября общенациональной забастовки.

Об этом пишет CNN.

Причиной протеста стали убийства шести заложников в Газе, тела которых были обнаружены на выходных.

"Трех погибших, в том числе американку израильского происхождения Герш Голдберг-Полин, должны были уволить в результате прекращения огня ", — говорится в сообщении.

Забастовка может остановить "всю израильскую экономику", чтобы заставить правительство заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении огня.

После этого десятки тысяч израильтян вышли на улицы 1 сентября. Они протестовали за прекращение огня, перемирие с ХАМАС и возвращение пленных домой.

Отмечается, что инициатором масштабной забастовки стал крупнейший профсоюз Израиля – Гистадрут. Тысячи человек собрались возле офиса Нетаньяху в Иерусалиме. В Тель-Авиве родственники заложников прошли маршем с гробами, символизировавшими жертв.

Профсоюз заявил, что протесты продолжатся и 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня в Секторе Газы.

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