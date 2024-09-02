Аеропорт Тель-Авіва призупиняє польоти: яка причина

Страйк може зупинити "всю ізраїльську економіку".

В Ізраїлі міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві вирішив призупинити вильоти і прильоти рейсів на дві години від 8 ранку через загальнонаціональний страйк, який спалахнув 2 вересня.

Про це пише CNN.

Причиною протесту стали вбивства шести заручників у Газі, тіла яких знайшли на вихідних.

"Трьох загиблих, в тому числі американку ізраїльського походження Герш Голдберг-Полін, повинні були звільнити в результаті припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Страйк може зупинити "всю ізраїльську економіку", щоб змусити уряд укласти угоду про звільнення заручників і припинення вогню.

Після цього десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці 1 вересня. Вони протестували за припинення вогню, перемир’я з ХАМАС та повернення полонених додому.

Зазначається, що ініціатором масштабного страйку стала найбільша профспілка Ізраїлю — Гістадрут. Тисячі людей зібралися біля офісу Нетаньяху в Єрусалимі. У Тель-Авіві родичі заручників пройшли маршем із трунами, що символізували жертв.

Профспілка заявила, що протести продовжаться й 2 вересня.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитись про припинення вогню у Секторі Гази.

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