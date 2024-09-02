Дроновий бумеранг для РФ: все, що відомо про нічну атаку безпілотників

Після атаки дронів у ніч проти 1 вересня на Московському НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

158 безпілотників у 15 російських регіонах – неспокійною для росіян видалася перша осіння ніч. Географія ударів чимала – не лише традиційне прикордоння, а й столиця та прилеглі до неї області. Z-влада звітує про "ефективну роботу ППО. Однак на російських енергооб'єктах спостерігали видовищне "фаєр-шоу". Мер Москви Собянін також "збивав" безпілотники.

Всі деталі пекельної ночі на Росії – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Рекордна атака дронів на Росію

У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей. Міноборони країни-агресора звітує про збиття всіх повітряних цілей.

Однак пожежі на місцях свідчать: подекуди заводи й електростанції збивали безпілотники самотужки – власними будівлями. Чимало дронів летіло на російську столицю. Місцева влада оперативно звітувала про начебто збиття цілей

Бавовна на Московському НПЗ

Також після атаки дронів у ніч проти 1 вересня на Московському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на оперативні служби.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що один із нібито збитих безпілотників пошкодив окреме приміщення Московського НПЗ. А от російські пабліки пишуть, що у московському районі Капотня, де розташований НПЗ, було два вибухи.

За словами мешканців Капотні та сусідніх районів, близько 07:30 пролунав один вибух, потім "хвилин через 10" було чути звуки автоматної стрілянини та другого вибуху.

Горять російські ДРЕС

Також перший день осені Тверська, як і Московська, область "відсвяткувала" видовищним фаєр-шоу. Внаслідок атаки безпілотників по російських енергооб'єктах на території Каширської та Конаковської ДРЕС почалися пожежі.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що сили протиповітряної оборони збили над містом Конаково український дрон, а загалом в цьому районі було зафіксовано 5 БПЛА.

Попри заяви влади про роботу ППО, очевидці пишуть, що на об'єктах було кілька прямих влучань. Територія навколо Конаківської ДРЕС та дороги поблизу перекриті поліцією.

Нагадаю, що у Конаково розташована одна з найбільших електростанцій у центральній частині Росії. Друга пожежа виникла на Каширській ДРЕС у Московській області. Пабліки цитують заяви місцевої влади, про "спробу атаки" українських дронів. За версією влади, "жертв та руйнувань немає". Очевидці публікують відео пожежі на Каширській електростанції. Натомість місцеві чиновники стверджують, що "пожежі не було", але на місці працюють екстрені служби.

Пором "втомився" і пішов на дно

Ба більше, паливні цистерни на поромі "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" прийняли естафету від нафтобази у Ростовській області. У мережі пишуть, що це був такий єдиний великий пором, який функціонував між Керчю та РФ. І ключове слово – БУВ. Бо ворожий пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" у Краснодарському краю РФ уразила українська ракета.

Також читайте У Харкові прогримів вибух

Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах і додали, що ліквідація ворожого порома має послабити потенціал армії РФ на фронті. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил.

Додамо, перший день осені Тверська та Московська область "відсвяткували" видовищним фаєр-шоу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.