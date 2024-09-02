Наскільки у росіян більше дронів: комбат безпілотних систем розповів

Командир батальйону безпілотних систем зауважив, що паритету з ворогом ні по артилерії, ні по дронах немає.

У росіян набагато більше дронів, тому що вони також розвивають безпілотні системи, багато в це вкладаються і вчаться в українців.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем 93-тої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Володимир "Дим" в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває комбат, що зараз виробництво дронів в Україні поставлено на воєнні рейки, він відповів, що в Україні є багато виробників, дуже потужних виробників, які виробляють дуже якісні дрони.

"Я з ними постійно на зв'язку, спілкуємось. Останнім часом саме у нашу бригаду надходить дуже мало дронів. Можливо, це якийсь перерозподіл по лінії фронту, я про це не можу знати, казати", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи каже він про волонтерські дрони, Володимир уточнив, що має на увазі дрони саме від держави.

"Ні, це, я кажу, саме від держави, поки що мало. А волонтерських...Багато дронів ми отримуємо по субвенції, тобто саме закуповає бригада. І ми закуповуємо якраз якісні дрони у вже перевірених виробників українських. Тому є виробництва, потужні виробництва. Вони проходять сертифікацію, вони стають на воєнні рейки, але їх все одно не вистачає", – зазначив комбат безпілотних систем.

"Дим" також розповів, наскільки сильний дефіцит цих безпілотників.

"Якщо говорити у масштабах роти, яка була ще півроку тому, то можна сказати, що дронів більш-менш вистачає. Якщо ми кажемо в масштабах батальйону, який в нас вже сформований, то дронів дуже не вистачає", – сказав він.

Комбат безпілотних систем також зауважив, що паритету з ворогом ні по артилерії, ні по дронах немає.

"У них (у росіян – ред.) набагато більше (дронів – ред). У них набагато більше, тому що, мені здається, вони так само розвивають безпілотні системи, вони багато в це вкладаються, вони багато в чому вчаться у нас. Якщо ми більш ефективні у цьому і ми продовжуємо нарощувати свою ефективність, ми придумуємо нові тактики, ми придумуємо нові винаходи, то що стосовно тактики, вони так само в нас вчаться і нарощують свої безпілотні системи. Можна сказати, що десь плюс-мінус", – підсумував "Дим".

Нагадаємо, українські безпілотники масово атакували російські області.

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