На Львівщині система ППО спрацювала по ворожих БпЛА — ОВА

Під час нічної атаки ворожих безпілотників на Львівщині спрацювала система протиповітряної оборони.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він заявив, що по ворожих ударних безпілотниках відпрацювали мобільні групи.

"На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи. Подбайте про те, щоб бути у безпечному місці, і залишайтесь там до відбою!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські дрони полюють на людей.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну ракетами і дронами.

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