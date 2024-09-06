На Львівщині система ППО спрацювала по ворожих БпЛА — ОВА

Місцевих жителів закликали не ігнорувати сигнали тривоги.
Під час нічної атаки ворожих безпілотників на Львівщині спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він заявив, що по ворожих ударних безпілотниках відпрацювали мобільні групи.
"На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи. Подбайте про те, щоб бути у безпечному місці, і залишайтесь там до відбою!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні російські дрони полюють на людей.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Україну ракетами і дронами.
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