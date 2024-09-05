Уночі у Білорусі було гаряче: підняли винищувачі та збивали безпілотники

Безпілотники залетіли на територію Білорусі
Уночі проти 5 вересня 2024 року два ударні ворожі дрони залетіли на територію Білорусі.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
Жителі Гомеля в Білорусії повідомили про два вибухи і збиту повітряну ціль в небі.
Вони також діляться кадрами падіння у полум'ї предмета, який, ймовірно, був збитий ППО.
Повідомляється, що він упав за межі міста. Офіційної інформації про подію поки немає.
"Беларускі Гаюн" додав, що 1.30 з аеродрому Барановичі у Білорусі підняли в небо черговий винищувач, щоб збити дрони.
Нагадаємо, російські безпілотники далеко не вперше залітають до Білорусі. Так, під час ворожої атаки по Україні в ніч проти 26 серпня близько трьох "Шахедів" могли залетіти на білоруську територію.
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