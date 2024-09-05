Стало відомо, де просунувся ворог

Аналітики оновили мапу бойових дій на Донбасі.

Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал Deep State.

"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.

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Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович припускає, що перед наступом на Покровськ росіяни хочуть захопити Селидове в Донецькій області.

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