Стало відомо, де просунувся ворог

На Донбасі - гаряче.
Аналітики оновили мапу бойових дій на Донбасі.
Про це інформує аналітичний та моніторинговий канал Deep State.
"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович припускає, що перед наступом на Покровськ росіяни хочуть захопити Селидове в Донецькій області.
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